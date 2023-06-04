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17:11, 4 июня 2023Мир

Полмиллиона поляков вышли на антиправительственную демонстрацию

В Польше полмиллиона человек вышли на организованный оппозицией митинг

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В воскресенье, 4 июня, польская оппозиция организовала в Варшаве антиправительственную демонстрацию, на которую вышли около полмиллиона человек. Об этом сообщает Polsat News.

Организатором демонстрации выступила крупнейшая польская оппозиционная партия «Гражданская платформа», лидером которой является экс-премьер республики и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Митинг приурочен к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. На YouTube ведется прямая трансляция происходящего. Перед стартом шествия Туск заявил, что к митингу присоединились более полумиллиона поляков, однако официальных цифр о численности акции от полиции пока нет.

В столицу утром приехало около тысячи автобусов с участниками акции из других городов. Протест начался в 12 часов дня на площади На Роздрожу. После нескольких выступлений оппозиционных политиков колонна двинулась по центральным улицам в сторону исторической Замковой площади. Главная колонна шла через город около двух часов. В настоящий момент площадь переполнена, а в метро столько пассажиров, что многие не могут зайти в подземку и добираются до центра пешком.

Организаторы митинга заявили, что это протест «против растущих цен, зла и лжи за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу». «Гражданская платформа» выступает против правящей партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», чье правительство считает коррупционным.

Ранее сообщалось, что в польском Красныставе местные жители пожаловались на украинских беженцев, которые «держат в страхе» весь город. Люди жалуются на воровство и агрессию беженцев.

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    Алиса Дмитриева
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