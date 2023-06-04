Врач рассказал россиянам о сдерживающих старение продуктах

Диетолог Гинзбург: продукты с низкой гликемической нагрузкой замедляют эффект старения

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые замедляют эффект старения. Его слова приводит «Московский комсомолец».

В частности, к ним относятся продукты с низкой гликемической нагрузкой. Более того, такая пища также оказывает позитивное влияние на внешний вид человека и его самочувствие, снижает вероятность онкологических заболеваний, добавил диетолог.

Помимо этого Гинзбург призвал россиян включать в свой рацион побольше пищевых волокон, в том числе хлеб из муки грубого помола, гречневую и другие крупы. В то же время он подчеркнул, что крупы не стоит разваривать.

Также врач посоветовал в каждый прием пищи включать овощи и потреблять больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов. Кроме того, Гинзбург отметил необходимость предельного ограничения потребления сахара и указал на недопустимость употребления белого хлеба, риса и картофеля в качестве основного питания.

Ранее Михаил Гинзбург назвал растворимый кофе в виде порошка напитком, который ускоряет старение. По его словам, в порошковом кофе мало полезных веществ, поскольку почти половина из них пропадает при его изготовлении на производстве. Помимо этого, порошковый кофе может привести к развитию ишемической болезни сердца и даже онкологии, предупредил специалист.