Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Врач назвал ускоряющий старение напиток

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что порошковый кофе ускоряет старение

Фото: Инна Микова / Unsplash

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал растворимый кофе в виде порошка напитком, который ускоряет старение. О неприятных последствиях его употребления специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Гинзбурга, в порошковом кофе мало полезных веществ, так как почти половина из них пропадает при его изготовлении на производстве. Также специалист заявил, что частое употребление этого напитка может привести к ускоренному старению организма: на коже начнут преждевременно появляться морщины.

Помимо этого, порошковый кофе может привести к развитию ишемической болезни сердца и даже онкологии, предупредил врач.

Вместо растворимого кофе Гинзбург посоветовал пить натуральный молотый кофе. Как уточнил диетолог, этот вид кофе защищает от инсульта, деменции и рака печени.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала продукт, который может привести к облысению у мужчин. Она сообщила, что потерю волос могут провоцировать сладкие газированные напитки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число иностранных наемников на херсонском направлении
Грузовик-«Пизанская башня» проехал по улице в Москве и попал на видео
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Названы сроки начала восстановления Артемовска
Селин Дион тайно избавилась от роскошного поместья в США
Врач назвал ускоряющий старение напиток
ВС России уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт украинских войск
Беженка из Артемовска обвинила украинских военных в употреблении наркотиков
Сексолог объяснила разницу между женским и мужским оргазмом
Российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.