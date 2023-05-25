Врач назвал ускоряющий старение напиток

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что порошковый кофе ускоряет старение

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал растворимый кофе в виде порошка напитком, который ускоряет старение. О неприятных последствиях его употребления специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Гинзбурга, в порошковом кофе мало полезных веществ, так как почти половина из них пропадает при его изготовлении на производстве. Также специалист заявил, что частое употребление этого напитка может привести к ускоренному старению организма: на коже начнут преждевременно появляться морщины.

Помимо этого, порошковый кофе может привести к развитию ишемической болезни сердца и даже онкологии, предупредил врач.

Вместо растворимого кофе Гинзбург посоветовал пить натуральный молотый кофе. Как уточнил диетолог, этот вид кофе защищает от инсульта, деменции и рака печени.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала продукт, который может привести к облысению у мужчин. Она сообщила, что потерю волос могут провоцировать сладкие газированные напитки.