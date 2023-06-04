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00:40, 4 июня 2023Спорт

РФС назвал дату и время стыковых матчей за право играть в РПЛ

«Енисей» сыграет в стыковых матчах с «Факелом», а «Родина» — с «Пари Нижний Новгород»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) назвали дату и время стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Расписание приведено на сайте организации.

Первые матчи запланированы на 7 июня. «Енисей» сыграет на своем стадионе с «Факелом» в 15:00 по московскому времени, а столичная «Родина» в 18:00 примет «Пари Нижний Новгород».

Ответные встречи пройдут 10 июня. «Пари Нижний Новгород» дома проведет матч с «Родиной» в 14:30, а «Факел» сразится с «Енисеем» в 17:30.

Чемпионат России завершился 3 июня. Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе победу 7 мая. ЦСКА и «Спартак» по итогам заключительного тура стали серебряным и бронзовым призером соответственно.

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    Ксения Курашкина
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