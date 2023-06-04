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12:24, 4 июня 2023Мир

Эрдоган примет Столтенберга в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Столтенберг обсудят вопрос принятия Швеции в альянс

Фото: Nacho Doce / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы обсудить вопрос вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает издание TGRT HABER.

«Прием в канцелярии президента Долмабахче состоится в 14:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру»). Было заявлено, что главной темой встречи было членство Швеции в НАТО», — говорится в публикации.

Сам Столтенберг анонсировал свой визит в Турцию 1 июня. Он заявил, что планирует посетить страну, чтобы обсудить членство Швеции в Североатлантическом альянсе.

При этом 19 мая Эрдоган заявил о неготовности Турции на данный момент принять Швецию в состав альянса из-за поддержки терроризма.

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    Игорь Дмитров
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