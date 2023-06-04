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16:04, 4 июня 2023Бывший СССР

Российский танк выдержал попадания двух ракет ВСУ и продолжил движение

Российский танк Т-72Б3 выдержал попадания двух ракет из ПТРК «Стугна» и продолжил движение
СюжетРакетные удары по Украине:

Российский танк Т-72Б3 выдержал попадания двух ракет, выпущенных из украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), и продолжил движение. Соответствующая видеозапись была опубликована в субботу, 3 июня, в Telegram-канале «Работайте, братья».

Сообщается, что экипаж российского танка израсходовал весь боекомплект, нанося удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего выдвинулся в тыл для пополнения боеприпасов. По дороге боевая машина выдержала два попадания ракет из ПТРК «Стугна», после чего вышла из-под огня.

«Танкисты передают привет [украинским] солдатам (...) и обещают увидеться с ними еще раз», — говорится в сообщении.

Ранее в сети распространилось видео, где можно увидеть, как российский танк Т-72 выдерживает попадание дрона-камикадзе с противотанковым снарядом ВСУ у Марьинки в Донецкой народной республике. Уточнялось, что танк «получил в лоб» FPV-дрон с гранатой РПГ-7.

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    Олег Давыдов
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