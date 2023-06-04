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12:37, 4 июня 2023Мир

Раскрыты подробности о новом главе МИД Турции

Cumhuriyet: Эрдоган называл нового главу МИД Турции Фидана своим хранителем секретов

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл нового министра иностранных дел страны Хакана Фидана своим «хранителем секретов». Подробности о новом главе МИД Турции раскрыло издание Cumhuriyet.

«Несомненно, одним из самых ярких назначений нового кабинета президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало назначение Хакана Фидана, который в течение 13 лет занимал пост руководителя Национальной разведывательной организации (MIT). Фидан вошел в историю как первое официальное лицо, назначенное главой турецкой дипломатии с поста главы MIT», — говорится в материале.

По данным издания, Эрдоган назначил Фидана, которого называл своим хранителем секретов, на пост главы МИД «в качестве награды за превращение MIT в организацию, играющую активную роль во всех региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа».

Сообщается, что Фидан родился в 1968 году в Анкаре и окончил школу Сухопутных войск в Турции. Он получил степень бакалавра в области менеджмента и политологии в Университете Мэриленда, а также степень магистра и доктора философии в Университете Билькента. В центре внимания его академической работы было место разведки во внешней политике.

Ранее 4 июня сообщалось, что Эрдоган сменил почти весь состав правительства, включая глав ключевых ведомств. Главой МИД Турции стал Хакан Фидан. Новым министром обороны страны был назначен Яшар Гюлер, ранее занимавший пост начальника Генштаба Вооруженных сил. Министерство финансов возглавил Мехмет Шимшек, уже руководивший этим ведомством в 2009-2015 годах.

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    Олег Давыдов
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