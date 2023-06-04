Песков высказался о молчании Запада об обстрелах Белгородской области

Песков заявил, что страны ЕС используют понятие «права человека», когда им удобно

Права человека и европейские ценности стали для стран ЕС гуттаперчевыми понятиями, которыми можно пользоваться по мере надобности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», его слова передает ТАСС.

Журналист Павел Зарубин спросил у представителя Кремля, как молчание Запада относительно обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) соотносится с понятиями «права человека» и «европейские ценности».

«Права человека и европейские ценности — это такая гуттаперчевая вещь в понимании тех же самых европейцев», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что страны ЕС говорят о «вселенских ценностях», когда им удобно. «Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области попали под обстрелы со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 3 июня стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Уточнялось, что от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, также повреждения получили здания детского сада и школы.