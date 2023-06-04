Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 4 июня 2023Россия

Песков высказался о молчании Запада об обстрелах Белгородской области

Песков заявил, что страны ЕС используют понятие «права человека», когда им удобно

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Права человека и европейские ценности стали для стран ЕС гуттаперчевыми понятиями, которыми можно пользоваться по мере надобности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», его слова передает ТАСС.

Журналист Павел Зарубин спросил у представителя Кремля, как молчание Запада относительно обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) соотносится с понятиями «права человека» и «европейские ценности».

«Права человека и европейские ценности — это такая гуттаперчевая вещь в понимании тех же самых европейцев», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что страны ЕС говорят о «вселенских ценностях», когда им удобно. «Когда им неудобно, этих ссылок не происходит», — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июня Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области попали под обстрелы со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 3 июня стало известно, что ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе. Уточнялось, что от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, также повреждения получили здания детского сада и школы.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Песков рассказал об указаниях Путина после атаки беспилотников на Москву
    Кремль указал на повышение уровня характеристик поставляемых Киеву вооружений
    В США предсказали судьбу прошедших учения НАТО украинских бойцов
    Песков высказался о молчании Запада об обстрелах Белгородской области
    В Минобороны сообщили о продолжении боев в Марьинке отрядом «Ахмат»
    Пенсионер на авто сбил подростков на квадроцикле в Подмосковье
    Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в ДНР
    Российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Точка-У»
    Россиян предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат
    В Минобороны отчитались о групповом ударе по военным аэродромам Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.