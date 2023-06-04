В России оценили вероятность нового визита главы МАГАТЭ в Москву

Постпред РФ при международных организациях назвал возможным визит главы МАГАТЭ в Москву

Вероятность нового визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву существует, однако какой-либо конкретики по этому вопросу пока нет. Такую оценку привел постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает ТАСС в воскресенье, 4 июня.

«Возможен новый визит, но пока в практическом плане мы это не обсуждали», — сказал он, напомнив, что в 2022 году Гросси трижды проводил переговоры в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

По словам российского дипломата, назвать дату возможного визита пока нельзя, поскольку этот вопрос также не обсуждался.

Ранее гендиректор МАГАТЭ предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что необходимо добиться полного прекращения обстрелов данного объекта. Гросси уточнил, что это касается обстрелов реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры, а также персонала ЗАЭС.

В свою очередь Михаил Ульянов заявил, что у России нет возражений против пяти принципов Гросси по Запорожской АЭС. По его словам, обратные утверждения — это глупость.