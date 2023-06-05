В России призвали ввести контроль за производством алкоголя после отравлений

Депутат Арефьев призвал ввести контроль за производством алкоголя после отравлений сидром

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал ввести государственный контроль за производством алкоголя после отравлений сидром в Ульяновской и Самарской областях. Своей идеей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что сегодня многие частные фирмы в погоне за рублем готовы на преступления. Поэтому продают некачественные алкогольные и безалкогольные напитки.

Это уже не первый случай только потому, что никто не следит за качеством воды и за качеством компонентов Николай Арефьев депутат Госдумы

«В советское время я работал на заводе безалкогольных напитков. Там строго проверяли все. Лаборатория каждый день брала пробы воды для того, чтобы убедиться в том, что вода не заражена и ее можно разливать в пищевые изделия», — поделился Арефьев.

Парламентарий добавил, что относиться с недоверием ко всему частному бизнесу не нужно, но взять на государственный контроль бизнес необходимо.

«Частные фирмы недосматривают. Они в основном работают на том, чтобы как можно больше произвести и как можно больше продать, независимо от того, насколько качественна их продукция», — сообщил он.

Нужно учредить строгий контроль за качеством, чтобы брать пробы воды и пробы другой продукции. Другого пути я не вижу Николай Арефьев депутат Госдумы

О массовом отравлении жителей Ульяновской и Самарской областей сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Причиной массового отравления мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области.

