В России призвали ввести контроль за производством алкоголя после отравлений
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал ввести государственный контроль за производством алкоголя после отравлений сидром в Ульяновской и Самарской областях. Своей идеей он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Депутат отметил, что сегодня многие частные фирмы в погоне за рублем готовы на преступления. Поэтому продают некачественные алкогольные и безалкогольные напитки.
Это уже не первый случай только потому, что никто не следит за качеством воды и за качеством компонентов
«В советское время я работал на заводе безалкогольных напитков. Там строго проверяли все. Лаборатория каждый день брала пробы воды для того, чтобы убедиться в том, что вода не заражена и ее можно разливать в пищевые изделия», — поделился Арефьев.
Парламентарий добавил, что относиться с недоверием ко всему частному бизнесу не нужно, но взять на государственный контроль бизнес необходимо.
«Частные фирмы недосматривают. Они в основном работают на том, чтобы как можно больше произвести и как можно больше продать, независимо от того, насколько качественна их продукция», — сообщил он.
Нужно учредить строгий контроль за качеством, чтобы брать пробы воды и пробы другой продукции. Другого пути я не вижу
О массовом отравлении жителей Ульяновской и Самарской областей сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.
Причиной массового отравления мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области.