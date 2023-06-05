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19:45, 5 июня 2023Россия

В России призвали ввести контроль за производством алкоголя после отравлений

Депутат Арефьев призвал ввести контроль за производством алкоголя после отравлений сидром

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал ввести государственный контроль за производством алкоголя после отравлений сидром в Ульяновской и Самарской областях. Своей идеей он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что сегодня многие частные фирмы в погоне за рублем готовы на преступления. Поэтому продают некачественные алкогольные и безалкогольные напитки.

Это уже не первый случай только потому, что никто не следит за качеством воды и за качеством компонентов

Николай Арефьевдепутат Госдумы

«В советское время я работал на заводе безалкогольных напитков. Там строго проверяли все. Лаборатория каждый день брала пробы воды для того, чтобы убедиться в том, что вода не заражена и ее можно разливать в пищевые изделия», — поделился Арефьев.

Парламентарий добавил, что относиться с недоверием ко всему частному бизнесу не нужно, но взять на государственный контроль бизнес необходимо.

«Частные фирмы недосматривают. Они в основном работают на том, чтобы как можно больше произвести и как можно больше продать, независимо от того, насколько качественна их продукция», — сообщил он.

Нужно учредить строгий контроль за качеством, чтобы брать пробы воды и пробы другой продукции. Другого пути я не вижу

Николай Арефьевдепутат Госдумы

О массовом отравлении жителей Ульяновской и Самарской областей сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Причиной массового отравления мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области.

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    Алена Шевченко
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