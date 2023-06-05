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16:56, 5 июня 2023Россия

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области снова выросло

Ульяновский губернатор заявил, что число умерших от отравления сидром выросло до 16

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Число умерших от отравления сидром жителей Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По его данным, всего отравились 35 жителей региона: 25 — в Димитровграде, lдевять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле. 19 человек госпитализировали, за их жизни борются врачи.

Русских добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя россиянка. Теперь полиция выясняет, как и где она приобрела алкогольный напиток. Губернатор подчеркнул, что направил главам муниципалитетов предложение о совместной проверке народными дружинами и сотрудниками МВД всех пунктов продажи алкоголя, в том числе «разливаек».

Ранее стало известно, что из-за отравления сидром также скончались две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, погибшие приобрели алкоголь в местном магазине. Алкогольный напиток был произведен на предприятии Красноглинского района Самары. Там сейчас работают следователи.

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    Константин Лысяков
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