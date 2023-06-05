Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области снова выросло
Число умерших от отравления сидром жителей Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.
По его данным, всего отравились 35 жителей региона: 25 — в Димитровграде, lдевять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле. 19 человек госпитализировали, за их жизни борются врачи.
Русских добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя россиянка. Теперь полиция выясняет, как и где она приобрела алкогольный напиток. Губернатор подчеркнул, что направил главам муниципалитетов предложение о совместной проверке народными дружинами и сотрудниками МВД всех пунктов продажи алкоголя, в том числе «разливаек».
Ранее стало известно, что из-за отравления сидром также скончались две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, погибшие приобрели алкоголь в местном магазине. Алкогольный напиток был произведен на предприятии Красноглинского района Самары. Там сейчас работают следователи.