Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области снова выросло

Ульяновский губернатор заявил, что число умерших от отравления сидром выросло до 16

Число умерших от отравления сидром жителей Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По его данным, всего отравились 35 жителей региона: 25 — в Димитровграде, lдевять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле. 19 человек госпитализировали, за их жизни борются врачи.

Русских добавил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя россиянка. Теперь полиция выясняет, как и где она приобрела алкогольный напиток. Губернатор подчеркнул, что направил главам муниципалитетов предложение о совместной проверке народными дружинами и сотрудниками МВД всех пунктов продажи алкоголя, в том числе «разливаек».

Ранее стало известно, что из-за отравления сидром также скончались две жительницы Новокуйбышевска Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, погибшие приобрели алкоголь в местном магазине. Алкогольный напиток был произведен на предприятии Красноглинского района Самары. Там сейчас работают следователи.