В Амстердаме произошло несколько взрывов

NOS: в ночь на 5 июня на севере Амстердам прогремели три взрыва подряд, пострадавших нет

В ночь на 5 июня в Амстердаме прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным корпорации, всего на севере города произошли три взрыва. В промежутке между 03:15 и 03:50 (04:15 и 04:50 по московскому времени) сработали три взрывных устройства, которые были оставлены перед дверьми нескольких домов.

Уточняется, что никто не пострадал. После первого взрыва начался пожар, однако специалистам удалось потушить возгорание. Две входные двери серьезно повреждены, сообщает NOS.

На месте происшествия задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в причастности к одному из взрывов. Подробности о его личности не приводятся. Также полиция расследует связь между тремя инцидентами.

Ранее в парке в испанской провинции Гипускоа на севере страны произошел взрыв. По неподтвержденным данным, мог взорваться пакет.