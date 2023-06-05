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11:31, 5 июня 2023Бывший СССР

Литовца с 10 тысячами пуль задержали в Белоруссии

БЕЛТА: в Белоруссии задержали литовца, пытавшегося провезти в страну 10 тысяч пуль

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На белорусско-литовской границе задержали гражданина Литвы, который пытался провезти боеприпасы на территорию Белоруссии. Об этом изданию БЕЛТА сообщил Государственный пограничный комитет республики.

В ведомстве сообщили, что 26-летний литовец въезжал в страну на личном автомобиле, в котором пограничники нашли тайники с боеприпасами: 10 тысяч пуль марки «Lapua» и еще более 2 тысяч гильз марки «Lapua Magnum».

В Госпогранкомитете Белоруссии добавили, что незаконное перемещение боеприпасов через границу предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

1 июня Минск усилил контроль по всему периметру границы страны. Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики генерал-лейтенант Иван Тертель уточнил, что мероприятия направлены на «своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления» по отношению к Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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