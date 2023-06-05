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12:42, 5 июня 2023Культура

Бузова сравнила свою футбольную карьеру с карьерой экс-супруга

Ольга Бузова заявила, что ее футбольная карьера лучше, чем у бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ее футбольная карьера сложилась лучше, чем у ее экс-супруга, бывшего члена сборной России Дмитрия Тарасова. Об этом она сообщила на церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ», передает StarHit.

Исполнительница отметила, что ее жизнь тесно связана с этим видом спорта, и подчеркнула, что у нее много общего с футболистами, среди которых у нее есть друзья.

«У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи — я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Нас объединяет вера в наш талант. Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на "Камп Ноу"», — рассказала артистка.

Помимо этого, Бузова упомянула футболиста Артема Дзюбу, признавшись со сцены, что ее интимные фото тоже сливали в сеть, однако она, как и спортсмен, несмотря на это «верила в себя, падала и поднималась снова».

Бузова и Тарасов со скандалом развелись в 2016 году, после чего исполнительница обвинила спортсмена в изменах. Сейчас футболист состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, с которой воспитывает троих общих детей.

В конце мая сообщалось, что концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах Израиля.

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    Анастасия Астахова
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