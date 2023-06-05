Бузова сравнила свою футбольную карьеру с карьерой экс-супруга
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ее футбольная карьера сложилась лучше, чем у ее экс-супруга, бывшего члена сборной России Дмитрия Тарасова. Об этом она сообщила на церемонии вручения наград «Winline Герои РПЛ», передает StarHit.
Исполнительница отметила, что ее жизнь тесно связана с этим видом спорта, и подчеркнула, что у нее много общего с футболистами, среди которых у нее есть друзья.
«У меня была большая футбольная карьера — кстати, лучше, чем у бывшего мужа. Мы очень похожи — я и футбол. Меня очень многие люди хейтят, как и футболистов. Нас объединяет вера в наш талант. Многие из наших футболистов играли с мировыми звездами. Я тоже играла в команде Месси и Пике на "Камп Ноу"», — рассказала артистка.
Помимо этого, Бузова упомянула футболиста Артема Дзюбу, признавшись со сцены, что ее интимные фото тоже сливали в сеть, однако она, как и спортсмен, несмотря на это «верила в себя, падала и поднималась снова».
Бузова и Тарасов со скандалом развелись в 2016 году, после чего исполнительница обвинила спортсмена в изменах. Сейчас футболист состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, с которой воспитывает троих общих детей.
В конце мая сообщалось, что концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах Израиля.