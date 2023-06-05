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11:40, 5 июня 2023Россия

Объявленный в розыск уральский депутат вступил в ЧВК

ЕАН: объявленный в розыск уральский депутат Чиж вступил в ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат из Алапаевска Свердловской области Илья Чиж, избивший людей бейсбольной битой в 2022 году и объявленный в розыск, вступил в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщило издание ЕАН со ссылкой на близких уральца.

На своей странице во «ВКонтакте» россиянин опубликовал фото в камуфляже. В описании профиля Чиж изменил имя и фамилию на «Кристиана Грея».

По сведениям ЕАН, Чиж несколько раз просился к вагнеровцам во время процесса. Ему отказывали из-за отсутствия решения суда. Но после оглашения приговора ЧВК все-таки разрешила ему вступить в свои ряды.

2 июня суд приговорил депутата к двум годам колонии общего режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Обвинение настаивало на том, что в апреле прошлого года Чиж избил двух человек бейсбольной битой в одном из дворов Алапаевска.

Один из потерпевших на суде рассказал, что Чиж на своем авто наехал ему на ногу. Он утверждал, что чиновник вышел из салона и дважды ударил его битой. За мужчину пытался вступиться двоюродный брат, однако Чиж напал и на него. Позже медики диагностировали у пострадавшего перелом свода черепа и скулы.

Депутат в соцсетях назвал все обвинения бредом. На оглашение приговора он не пришел и был объявлен в розыск.

В мае сообщалось, что осужденный за мошенничество депутат Рязанской областной думы Никита Усачев ушел на спецоперацию за два дня до очередного суда.

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    Анна Щербакова
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