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14:09, 5 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о создании Украиной диверсионной сети для терактов в России

CNN: Украина создала в России сеть агентов для проведения диверсий и терактов
СюжетПожары в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина создала сеть агентов, которая проводит диверсии и теракты на территории России. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, сочувствующие Украине лица устраивают пожары и взрывы на военных и инфраструктурных объектах, получая необходимые средства, в частности, беспилотники от Киева через контрабандные пути.

Авторы материала затрудняются назвать организацию, которая стоит за этой деятельностью. При этом, со слов американских политиков, им стало известно, что управлять процессом могут Главное управление разведки и Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл подробности возможного теракта, совершенного в Запорожской области. По его словам, в поселке Михайловка «был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю».

В мае глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту. Он заявил, что российский объект представляет собой путь снабжения, работу которого Киев был обязан нарушить.

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    Алевтина Запольская
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