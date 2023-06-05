В России вырос спрос на концерты-трибьюты

«Ъ»: продажи билетов на концерты музыкальных групп—трибьютов вырос на 155%

В России вырос спрос на концерты музыкальных групп—трибьютов известных исполнителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По оценкам агрегаторов, продажи билетов в сегменте с января по май выросли на 155 процентов, а число мероприятий — на 95 процентов. Организаторы отмечают, что такие концерты позволяют услышать живое звучание песен исполнителей, которые перестали выступать в России после начала спецоперации на Украине.

В сервисе «Яндекс Афиша» сообщили, что средний чек за билет вырос на 43 процента — до 4,3 тысячи рублей. По данным Ticketscloud, с начала 2023 года прошли либо анонсированы 135 мероприятий, а за весь 2022 год — только 152.

Ранее концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год.