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09:51, 5 июня 2023Мир

Спасатели не нашли выживших при крушении самолета в Вирджинии

ABC: спасатели не нашли выживших при крушении самолета Cessna Citation в Вирджинии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rich Pedroncelli / AP

Прошли спасательные работы на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation в штате Вирджиния в США, выживших не обнаружено. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции штата.

«Выживших обнаружено не было», — сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что на борту самолета находилось четыре человека. Уточняется, что самолет находился на автопилоте и не отреагировал на попытки установить контакт со стороны пилотов истребителей, которых отправили для установления контакта.

Ранее США подтвердили привлечение истребителя к перехвату бизнес-джета над Вашингтоном. В частности, североамериканское командование противовоздушной обороны пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.

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    Анастасия Заикина
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