Спасатели не нашли выживших при крушении самолета в Вирджинии

ABC: спасатели не нашли выживших при крушении самолета Cessna Citation в Вирджинии

Прошли спасательные работы на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation в штате Вирджиния в США, выживших не обнаружено. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции штата.

«Выживших обнаружено не было», — сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что на борту самолета находилось четыре человека. Уточняется, что самолет находился на автопилоте и не отреагировал на попытки установить контакт со стороны пилотов истребителей, которых отправили для установления контакта.

Ранее США подтвердили привлечение истребителя к перехвату бизнес-джета над Вашингтоном. В частности, североамериканское командование противовоздушной обороны пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.