Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 5 июня 2023Культура

Джигурда показал видео своей «стрельбы по ВСУ»

Никита Джигурда показал видео своей «стрельбы по ВСУ» под Угледаром
Никита Джигурда

Никита Джигурда. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советский и российский актер Никита Джигурда показал видео своей «стрельбы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ)». Кадры публикует Telegram-канал издания «Аргументы и факты».

Сообщается, что события на видео разворачиваются под Угледаром, который артист посетил во время своей поездки в Донбасс. По данным издания, Джигурда приехал на день рождения к своему другу — командиру 95-го полка с позывным Сид. «Подарил ему УАЗ и то, что заказывали. Ребятам на передовой и в госпиталях передал гуманитарную помощь. Проехали с командиром полка по блокпостам… Поддержал ребят своими хулиганскими стихами, песнями и подарками», — сказал он.

Актер также заявил, что посещает Донбасс без кураторов, так как они «не разрешают посещать те зоны специальной военной операции, где опасно». «А я, куда хочу, туда и приезжаю. Я бывал там, где за девять лет, с 2014 года, не было ни одного известного артиста», — добавил Джигурда.

Ранее актеру Даниле Козловскому предложили поехать в Донбасс.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению
    Названа причина задержи запуска Lada Vesta CNG
    Минобороны заявило о взятии в плен бойцов ВСУ
    Писатель Прилепин раскрыл планы после выздоровления от ранений в теракте
    Москвичи помогли мужчине выбраться из Москвы-реки и попали на видео
    Минобороны России заявило о новых попытках проведения атак ВСУ
    В Госдуме высказались против введения сертификата для новорожденного
    Россиянам назвали рецепт «салата-щетки» для очищения кишечника
    Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной
    Нарколог рассказал об особенностях массового отравления россиян сидром
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.