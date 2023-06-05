Никита Джигурда показал видео своей «стрельбы по ВСУ» под Угледаром

Советский и российский актер Никита Джигурда показал видео своей «стрельбы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ)». Кадры публикует Telegram-канал издания «Аргументы и факты».

Сообщается, что события на видео разворачиваются под Угледаром, который артист посетил во время своей поездки в Донбасс. По данным издания, Джигурда приехал на день рождения к своему другу — командиру 95-го полка с позывным Сид. «Подарил ему УАЗ и то, что заказывали. Ребятам на передовой и в госпиталях передал гуманитарную помощь. Проехали с командиром полка по блокпостам… Поддержал ребят своими хулиганскими стихами, песнями и подарками», — сказал он.

Актер также заявил, что посещает Донбасс без кураторов, так как они «не разрешают посещать те зоны специальной военной операции, где опасно». «А я, куда хочу, туда и приезжаю. Я бывал там, где за девять лет, с 2014 года, не было ни одного известного артиста», — добавил Джигурда.

Ранее актеру Даниле Козловскому предложили поехать в Донбасс.

