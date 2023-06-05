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22:26, 5 июня 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили об ожидании контрнаступления ВСУ еще две недели назад

Economist: Запад ожидал контрнаступления ВСУ еще две недели назад и проявлял нетерпение

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Запад ожидал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще две недели назад и проявлял нетерпение. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на чиновников.

Западные официальные лица заявили изданию, что действия украинских военных 4 июня по различным участкам фронта, которые в Минобороны России назвали широкомасштабными, могут свидетельствовать о начале контрнаступления.

Отмечается, что «цвет украинских сил» еще не появился на поле боя. «На данном этапе Украина все еще прощупывает российские силы, ищет уязвимые места или создает их, прежде чем вводить в бой свои самые сильные подразделения», — говорится в материале.

Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Несмотря на утверждения Генштаба ВСУ, который ранее отказался признавать начало операции, она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта, добавив, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

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    Марина Совина
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