Китай объяснил необходимость маневра вблизи эсминца США

Представитель МИД КНР заявил о необходимости маневра корабля НОАК вблизи эсминца США

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объяснил необходимость маневра корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи эсминца США в Южно-Китайском море. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами. Действия китайских военных являются необходимой мерой для борьбы с провокациями соответствующих стран, они абсолютно разумны, законны, безопасны и профессиональны», — заявил он.

По его словам, Пекин стоит на защите суверенитета и безопасности страны, а также регионального мира и стабильности.

Ранее перехват китайским кораблем эсминца ВМС США попал на видео. Отмечается, что корабль ВМС НОАК пошел на перехват эсминца USS Chung-Hoon, подошедшего к границе, несмотря на требование американского капитана не приближаться.

