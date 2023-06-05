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10:53, 5 июня 2023Мир

Китай объяснил необходимость маневра вблизи эсминца США

Представитель МИД КНР заявил о необходимости маневра корабля НОАК вблизи эсминца США

Фото: U.S. Navy / AP

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь объяснил необходимость маневра корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи эсминца США в Южно-Китайском море. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами. Действия китайских военных являются необходимой мерой для борьбы с провокациями соответствующих стран, они абсолютно разумны, законны, безопасны и профессиональны», — заявил он.

По его словам, Пекин стоит на защите суверенитета и безопасности страны, а также регионального мира и стабильности.

Ранее перехват китайским кораблем эсминца ВМС США попал на видео. Отмечается, что корабль ВМС НОАК пошел на перехват эсминца USS Chung-Hoon, подошедшего к границе, несмотря на требование американского капитана не приближаться.

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    Анастасия Заикина
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