Популярность Windows 11 среди геймеров оценили

Neowin: Windows 11 установили 34 процента геймеров Steam

Третья часть геймеров установила на свои компьютеры актуальную операционную систему Microsoft. Об этом сообщает издание Neowin.

Согласно актуальным данным игровой площадки, доля Windows 11 среди пользователей Steam достигла 34 процента. Самой популярной ОС среди игроков остается Windows 10, доля которой составляет 61 процент. Две последние операционные системы лидируют с огромным отрывом — доля расположившейся на третьей позиции Windows 7 составила всего 1 процент.

По словам журналистов медиа, геймеры более активно переходят на новую версию ОС, чем другие пользователи. Как правило, это связано с тем, что Microsoft предлагает новые функции, которые могут улучшить пользовательский опыт в играх. «Игровая аудитория более склонна к обновлению», — оценили успех Windows 11 авторы.

Также сервис Steam составил актуальный портрет геймера. Как правило, это пользователь ПК на Windows 10, который имеет шестиядерный процессор, видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650, 16 гигабайт оперативной памяти, 1 терабайт встроенной памяти, монитор с разрешением Full HD.

Ранее аналитики Statcounter сообщили, что Windows 10 осталась самой популярной операционной системой (ОС) от Microsoft. Доля ОС в мае выросла до 72 процентов.