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23:55, 5 июня 2023Мир

В МИД заявили об активной поддержке США ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

Глава МИД Лавров заявил об активной поддержке США ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США активно поддерживают ИГ и «Аль-Каиду» (террористические организации запрещены в РФ) и иные аффилированные с ними структуры. Текст речи министра во время визита на 201-ю российскую военную базу опубликован на сайте ведомства.

По его словам, подобная позиция Вашингтона доподлинно известна. Лавров обратил внимание на заявление посла Соединенных Штатов в Таджикистане Мануэль Микаллер, что США не поддерживает оппозицию движению «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) и призывают к диалогу в Афганистане.

Глава МИД России подчеркнул, что это лживые заявления. Он указал, что цель США — не позволить Афганистану успокоиться, подобным образом они действовали на Кавказе в конце прошлого десятилетия.

«В интересах Соединенных Штатов — чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы», — заявил Лавров.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз помочь с укреплением границы с Афганистаном, назвав эту страну «рассадником международного терроризма».

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    Марина Совина
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