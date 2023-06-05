В МИД заявили об активной поддержке США ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

Глава МИД Лавров заявил об активной поддержке США ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США активно поддерживают ИГ и «Аль-Каиду» (террористические организации запрещены в РФ) и иные аффилированные с ними структуры. Текст речи министра во время визита на 201-ю российскую военную базу опубликован на сайте ведомства.

По его словам, подобная позиция Вашингтона доподлинно известна. Лавров обратил внимание на заявление посла Соединенных Штатов в Таджикистане Мануэль Микаллер, что США не поддерживает оппозицию движению «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) и призывают к диалогу в Афганистане.

Глава МИД России подчеркнул, что это лживые заявления. Он указал, что цель США — не позволить Афганистану успокоиться, подобным образом они действовали на Кавказе в конце прошлого десятилетия.

«В интересах Соединенных Штатов — чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы», — заявил Лавров.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз помочь с укреплением границы с Афганистаном, назвав эту страну «рассадником международного терроризма».

