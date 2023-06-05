Специалисты рассказали о необычном секс-фетише с воздушными шарами

Сексолог Сара Меланкон: фетиш с воздушными шарами связан с переживаниями в юном возрасте

Сексолог Сара Меланкон и сексопатолог Назанин Моали рассказали о растущей популярности эротических игр с воздушными шарами. Причины появления необычного секс-фетиша они назвали изданию Mashable.

Меланкон отметила, что фетиш с воздушными шарами включает разнообразные практики: кому-то нравится надувать их или наблюдать за процессом со стороны, другие любят сидеть или лежать на шариках, третьи получают удовольствие от прикосновения латекса к коже. При этом специалист подчеркнула, что не все фетишисты характеризуют свою тягу как сексуальную. «Некоторые считают, что игра с воздушными шарами помогает снизить стресс и успокоиться», — рассказала сексолог.

Сексопатолог Назанин Моали считает, что наиболее вероятная причина появления эротических фантазий с воздушными шарами связана с переживаниями в юном возрасте. Она объяснила, что сначала определенная вещь вызывает сильное эмоциональное волнение, потом к этому прибавляется сексуальный подтекст, вызывающий возбуждение.

Меланкон добавила, что формирование таких эротических ассоциаций обычно запускает какое-то событие. «Связь между объектом и сексуальным возбуждением может возникнуть, например, если испытать первый в жизни оргазм во время игры с воздушным шаром или наблюдая, как любимый человек лопает воздушный шар», — рассказала Меланкон.

Независимо от причины возникновения и степени сексуализации фетиша, Меланкон и Моали сошлись во мнении, что эротические игры с воздушными шарами не несут вреда, если они безопасны и происходят по взаимному согласию.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс предупредила об опасности секс-фетиша с удушением. По ее мнению, такая эротическая игра во время полового акта может закончиться серьезными травмами.