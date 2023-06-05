В барнаульском зоопарке родились трое котят канадских пум

В барнаульском зоопарке появились на свет трое детенышей канадских пум

В барнаульском зоопарке в начале июня появились на свет трое котят канадских пум. Об этом зоосад сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Как уточняется, детеныши родились у пары пум Кнопы и Рони 2 июня. «Щедрый аист посетил канадских пум. Три крошечных котенка в нашей копилке», — отметили в зоопарке.

Там добавили, что в прошлый раз детеныши канадских пум рождались в Барнауле в июне 2022 года — тогда на свет появились двое котят.

В конце мая сообщалось, что в зоопарке Барнаула у пары сибирских рысей родились детеныши. Отмечалось, что пока мать не показывает котят и не подпускает к ним посторонних, поэтому их пол и количество определить было нельзя.

