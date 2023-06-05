Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР

Минобороны: средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР

Российские средства ПВО сбили истребитель Су-27 ВВС Украины в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит в районе населенного пункта Закотное, уточнили в военном ведомстве.

Также за минувшие сутки было перехвачено восемь ракет систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Помимо этого, представитель Минобороны России сообщил о срыве попыток двух групп Вооруженных сил Украины проникнуть в Белгородскую область. Пытавшиеся зайти на российскую территорию формирования уничтожены авиацией и артиллерией.

