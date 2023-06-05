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23:14, 5 июня 2023Наука и техника

Маск обсудил с властями Китая связанные с искусственным интеллектом риски

Илон Маск обсудил с властями Китая риски, связанные с искусственным интеллектом

Фото: Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди-младшим, транслировавшейся в Twitter, рассказал, что во время своего недавнего визита в Китай он обсудил с властями страны вопросы регулирования искусственного интеллекта (ИИ).

«У нас были очень продуктивные дискуссии о рисках, связанных с искусственным интеллектом, и необходимости его регулирования. Как я понял из этих разговоров, Китай намерен ввести внутри страны меры по регулированию искусственного интеллекта», — заявил предприниматель.

Он также предупредил власти КНР, что создание слишком мощного суперинтеллекта может быть рискованным для суверенитета страны.

Ранее Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях. Миллиардер заявил, что во всем мире искусственный интеллект будут использовать, прежде всего, для разработки оружия.

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    Марина Совина
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