Парикмахер назвала россиянам портящие волосы шампуни

Колорист Татьяна Лисина заявила, что бессульфатные шампуни не подойдут жирным волосам

Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянам шампуни, которые портят волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, людям с жирным типом кожи головы не подойдут бессульфатные средства. «Единственные, кому стоит рассмотреть бессульфатные шампуни в качестве альтернативы обычным шампуням, так это обладателям сухой кожи головы, а также с вьющимися от природы волосами», — заявила парикмахер.

Если природные компоненты в составе шампуня находятся в конце списка, значит, их концентрация минимальна. «Из хороших добавок — это, конечно же, ромашка, пантенол, коллаген, эластин. Самое главное, чтобы они стояли хотя бы до парфюма, как можно ближе к началу списка ингредиентов», — уточнила собеседница издания.

В мае врач-косметолог раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Медик отметила, что из-за неправильно подобранного средства волосы начинают быстрее загрязняться.