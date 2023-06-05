Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:54, 5 июня 2023Ценности

Парикмахер назвала россиянам портящие волосы шампуни

Колорист Татьяна Лисина заявила, что бессульфатные шампуни не подойдут жирным волосам

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянам шампуни, которые портят волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, людям с жирным типом кожи головы не подойдут бессульфатные средства. «Единственные, кому стоит рассмотреть бессульфатные шампуни в качестве альтернативы обычным шампуням, так это обладателям сухой кожи головы, а также с вьющимися от природы волосами», — заявила парикмахер.

Если природные компоненты в составе шампуня находятся в конце списка, значит, их концентрация минимальна. «Из хороших добавок — это, конечно же, ромашка, пантенол, коллаген, эластин. Самое главное, чтобы они стояли хотя бы до парфюма, как можно ближе к началу списка ингредиентов», — уточнила собеседница издания.

В мае врач-косметолог раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Медик отметила, что из-за неправильно подобранного средства волосы начинают быстрее загрязняться.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Охранник отеля для взрослых в Турции избил россиянина за купание в море ночью
    Психолог назвал способы начать жизнь с чистого листа после развода
    Таможенники остановили автобус с сотней поддельных Чебурашек из Москвы
    Военные капелланы ВСУ прошли подготовку в Великобритании
    Киев назвал условие подключения Китая к переговорам с Россией
    Популярная российская ведущая снялась голой и показала видео фанатам
    В Минобороны заявили об ударе ВСУ польским оружием по территории России
    Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ проникнуть в Белгородскую область
    В Госдуме высказались об инциденте с отравлением сидром в Ульяновской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.