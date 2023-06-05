Парикмахер назвала россиянам портящие волосы шампуни
Колорист международного уровня Татьяна Лисина назвала россиянам шампуни, которые портят волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
По словам эксперта, людям с жирным типом кожи головы не подойдут бессульфатные средства. «Единственные, кому стоит рассмотреть бессульфатные шампуни в качестве альтернативы обычным шампуням, так это обладателям сухой кожи головы, а также с вьющимися от природы волосами», — заявила парикмахер.
Если природные компоненты в составе шампуня находятся в конце списка, значит, их концентрация минимальна. «Из хороших добавок — это, конечно же, ромашка, пантенол, коллаген, эластин. Самое главное, чтобы они стояли хотя бы до парфюма, как можно ближе к началу списка ингредиентов», — уточнила собеседница издания.
В мае врач-косметолог раскрыла россиянам последствия мытья головы неподходящим шампунем. Медик отметила, что из-за неправильно подобранного средства волосы начинают быстрее загрязняться.