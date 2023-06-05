В России высказались об идее закрытия пунктов розлива сидра из-за отравлений

Депутат Арефьев посчитал нецелесообразным закрытие пунктов розлива пива и сидра в России

Идея закрытия всех пунктов розлива пива и сидра в России из-за отравлений жителей Ульяновской и Самарской областей сидром не является целесообразной. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Можно, конечно, закрыть все, но выпускать продукцию же надо. Иначе мы будем сидеть без еды и напитков вообще», — сказал он.

Депутат добавил, что для предотвращения отравлений нужен государственный контроль за качеством продукции, а не закрытие пунктов розлива.

О массовом отравлении жителей Ульяновской и Самарской областей сидром стало известно 5 июня. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Причиной массового отравления мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области.

