Назван вероятный срок снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитик Самиев допустил снижение ключевой ставки через полгода

Центральный банк России (ЦБ) может перейти к постепенному снижению ключевой ставки уже через полгода в случае, если инфляция продолжит снижаться и подойдет к 4 процентам. Данный сценарий также предполагает отсутствие дополнительного давления на курс рубля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«ЦБ предполагает, что инфляция постепенно придет к 4 процентам, соответственно, и ключевая ставка будет снижаться. Это план-прогноз на следующий год. Соответственно, уже чуть больше чем через полгода начнется цикл снижения ставки. Конечно, он не будет резким, но движение в сторону снижения на 1-2 пункта можно ожидать. И, разумеется, в сценарии не учитываются резкое изменению конъюнктуры, давление на рубль инфляцию», — уточнил аналитик.

Самиев считает такой прогноз достаточно вероятным, поскольку не видит сценария, при котором могли бы произойти резкие изменения на валютном рынке, скачок инфляции, сопоставимые с событиям прошлого года. Он уточнил, что некоторые колебания, безусловно, могут иметь место, тем не менее вряд ли они окажутся настолько критичными.

«Осенью ожидается определенный рост инфляции, а затем ставку постепенно можно будет снижать. В принципе, небольшое снижение было бы допустимо и сейчас, это помогло бы подстегнуть экономический рост», — замети Самиев.

Ранее Центробанк предупреждал, что может повысить ключевую ставку для достижения таргета по инфляции в 2024 году. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что параметр будет установлен на уровне 7,3–8,2 процента на 2023 год и 6,5–7,5 процента — на 2024 год.