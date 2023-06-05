Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:42, 5 июня 2023Экономика

Назван вероятный срок снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитик Самиев допустил снижение ключевой ставки через полгода

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ) может перейти к постепенному снижению ключевой ставки уже через полгода в случае, если инфляция продолжит снижаться и подойдет к 4 процентам. Данный сценарий также предполагает отсутствие дополнительного давления на курс рубля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«ЦБ предполагает, что инфляция постепенно придет к 4 процентам, соответственно, и ключевая ставка будет снижаться. Это план-прогноз на следующий год. Соответственно, уже чуть больше чем через полгода начнется цикл снижения ставки. Конечно, он не будет резким, но движение в сторону снижения на 1-2 пункта можно ожидать. И, разумеется, в сценарии не учитываются резкое изменению конъюнктуры, давление на рубль инфляцию», — уточнил аналитик.

Самиев считает такой прогноз достаточно вероятным, поскольку не видит сценария, при котором могли бы произойти резкие изменения на валютном рынке, скачок инфляции, сопоставимые с событиям прошлого года. Он уточнил, что некоторые колебания, безусловно, могут иметь место, тем не менее вряд ли они окажутся настолько критичными.

«Осенью ожидается определенный рост инфляции, а затем ставку постепенно можно будет снижать. В принципе, небольшое снижение было бы допустимо и сейчас, это помогло бы подстегнуть экономический рост», — замети Самиев.

Ранее Центробанк предупреждал, что может повысить ключевую ставку для достижения таргета по инфляции в 2024 году. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что параметр будет установлен на уровне 7,3–8,2 процента на 2023 год и 6,5–7,5 процента — на 2024 год.

Что думаешь? Оцени!
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о неудачном крупномасштабном наступлении ВСУ
    Объявленный в розыск уральский депутат вступил в ЧВК
    Организаторов хоррор-квеста осудят за насилие над российскими подростками
    Шансы призвавшего США заставить Украину уступить кандидата в президенты оценили
    Фильм «Переводчик» Гая Риччи возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
    Иван Ургант посоветовал россиянам направление для путешествия
    Стало известно о принудительной эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
    Литовца с 10 тысячами пуль задержали в Белоруссии
    Россиян предупредили об инфляционных рисках
    Первый после пандемии COVID-19 прямой рейс из России прибыл во Вьетнам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.