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18:13, 5 июня 2023Моя страна

В Челябинске проведут выставку уникальных солонок

В Челябинске проведут выставку уникальных солонок из государственных и частных коллекций

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Челябинске 6 июня откроется выставка художественных солонок. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, экспозицию проведут в Челябинском музее изобразительных искусств. В частности, посетители смогут увидеть разные солонки, выполненные из металла, глины, дерева и эмали, украшенные надписями, узорами и другим декором. Среди экспонатов будут уникальные солонки в виде стульев, ковшиков и уточек, а также парные предметы.

Известно, что экспонаты привезли со всей страны, причем как из государственных музеев, так и из частных коллекций Егора Хребтова, Владислава Нестерова и Станислава Ткаченко. Некоторые солонки были изготовлены известными ювелирами — Фаберже, Хлебниковым и другими, отмечается в материале.

«Соль всегда была для русского народа продуктом почитаемым и даже сакральным, ее ценили так высоко, что даже придумали для хранения соли специальную утварь (...) На выставке увидим солонки, созданные в разных регионах России, сможем оценить многообразие и неповторимость авторской фантазии», — уточнил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани первого июня стартуют проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», подготовленные ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина. Отмечается, что на открытии «Библиолета» маленьких гостей и жителей города ожидает насыщенная программа.

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    Майя Пономаренко
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