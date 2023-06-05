Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке

Эксперт по уборке Оливия Янг: из-за большого количества порошка выцветает одежда

Эксперт по уборке Оливия Янг раскрыла снижающие качество одежды ошибки при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Так, специалистка объяснила, что многие люди ощущают зуд на коже, когда надевают на себя только что постиранную одежду. В подобных ситуациях она посоветовала прибегать к небиологическому порошку, поскольку ферменты в его составе не вызывают раздражения и подходят для чувствительной кожи.

При этом Янг предостерегла от использования большого количества средства в стирке. «Шероховатость, которую вы чувствуете, — это тонкий слой остатков грязи и жесткой воде на вашей одежде. Из-за этого она может выглядеть выцветшей и грязной», — пояснила она и порекомендовала присмотреться к капсулам.

Кроме того, собеседница издания обратила внимание на необходимость тестировать одежду на наличие красящих материалов. «Для этого плесните немного воды на одежду и промокните ее бумажным полотенцем. Если цвет отпечатался на нем, то стирайте вещи отдельно», — предложила она.

В заключение Янг заявила, что во время стирки нельзя оставлять молнии на изделиях расстегнутыми. По ее словам, данные элементы могут поцарапать дверцу машины. Такому же правилу подвергаются бюстгальтеры, которые необходимо завернуть в старую наволочку.

Ранее эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю, поскольку это приводит к их быстрому износу.