В «Мире танков» ответили на обвинения в рекламе контрактной службы

В «Мире танков» опровергли причастность к рекламе контрактной службы

Проект «Мир танков» не имеет отношения к рекламе контрактной службы в мессенджере игры. Данные сообщения распространялись в игре компании, которая покинула рынок более года назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы компаний Lesta Games.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в онлайн-игре появились сообщения с информацией о наборе на службу по контракту в Мурманской области. Достоверность рекламы подтвердили Telegram-каналу Daily Storm в Северном морском флоте.

«Группа компаний Lesta Games, отвечает за оперирование проектом "Мир танков" на территории России и Республики Беларусь, в приведенном твитте указано, что события разворачиваются в игре другой компании, которая покинула наш рынок в апреле 2022 года», — заявили в пресс-службе компании.

Там также уточнили, что игровые чаты являются постмодерируемыми, сообщения не проходят предварительную редактуру. Ответственность за содержание несет автор.

«При этом команды наших игр применяют различные дисциплинарные меры к аккаунтам игроков, нарушающих лицензионное соглашение, правила игры и кланов или другие документы, регулирующие взаимодействие игроков на наших официальных ресурсах, — добавили в пресс-службе. — Согласно пункту, правил 6.2.2 лицензионного соглашения, запрещено размещать в игре рекламу, коммерческие предложения, агитационную и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, разрешенных Lesta Games».

Ранее сообщалось, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту в России. Пункты отбора функционируют как многофункциональные центры, когда все необходимые специалисты находятся в одном здании, из-за чего время прохождения процедур, отбора и заключение контракта сокращается.