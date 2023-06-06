Дикий козел столкнул со скалы туристку и довел до обморока ее друга

Daily Mail: горный козел напал на туристов в Испании и столкнул со скалы одного из них

Дикий горный козел напал на группу туристов в регионе Альпухарра на юге Испании. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что агрессивное животное столкнуло со скалы 64-летнюю туристку из Нидерландов, а затем напало на двух ее друзей и довело одного из них до обморока. Женщина пролетела 20 метров вниз и приземлилась на нависающий уступ, сломав оба запястья.

Раненых испуганных туристов нашел местный пастух. Он вызвал спасательный вертолет, который доставил их в больницу. Пострадавшую голландку поисковая группа обнаружила не сразу. Из-за непогоды ее не получилось оперативно эвакуировать, и женщине пришлось провести ночь в заброшенном фермерском доме. Только утром ее передали врачам.

В испанском регионе Альпухарра наступил сезон размножения горных козлов, а в этот период они особенно агрессивны, сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Ранее сообщалось, что жительница США во время отдыха в лесном домике у озера Галл в штате Миннесота отправилась искать свою собаку и пережила нападение черного медведя. Дикое животное несколько раз ударило женщину и скрылось. Пострадавшую с многочисленными травмами экстренно доставили в больницу, откуда выписали после оказания медицинской помощи.

