Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 6 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об увеличении западной артиллерии ВСУ

Марочко: Киев стягивает артиллерию на купянском, краснолиманском и донецком направлениях

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную артиллерию в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток (...) выявлены САУ Caesar (Франция), Paladin и М109 (США), Panzerhaubitze 2000 (Германия), Krab (Польша), гаубицы L-118 (Великобритания) М777 (США), FH70 (Великобритания, Германия, Италия)», — говорится в публикации. Также отмечается, что речь идет о купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

По его словам, указанная артиллерия фиксировалась и ранее. Однако в последнее время было замечено увеличение присутствия западной техники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, добавил Марочко.

Ранее российский артиллерист с позывным Джокер рассказал о блокировании подвоза боеприпасов для ВСУ первой танковой армией ВС РФ в Донбассе. Он отметил, что артиллерией наносятся удары в случае обнаружения новых маршрутов, по которым украинские войска доставляют снаряды и иные материально-технические средства.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти предупредили проживающее население у Каховской ГЭС о возможной эвакуации
    Прием гормональных таблеток увеличил риск гипертонии
    Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России
    Пас российского игрока помог «Вегасу» разгромить «Флориду» в финале Кубка Стэнли
    Украинская разведка готовила теракт с использованием «грязной бомбы» в России
    Блогерша помыла голову парню впервые за шесть лет и удивила фанатов результатом
    При взрыве на российской заправке пострадали четыре человека
    Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»
    В России отказались от идеи ограничить срок потребительских кредитов
    Названы три признака эмоционально нестабильного мужчины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.