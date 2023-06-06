В ЛНР заявили об увеличении западной артиллерии ВСУ

Марочко: Киев стягивает артиллерию на купянском, краснолиманском и донецком направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают западную артиллерию в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток (...) выявлены САУ Caesar (Франция), Paladin и М109 (США), Panzerhaubitze 2000 (Германия), Krab (Польша), гаубицы L-118 (Великобритания) М777 (США), FH70 (Великобритания, Германия, Италия)», — говорится в публикации. Также отмечается, что речь идет о купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

По его словам, указанная артиллерия фиксировалась и ранее. Однако в последнее время было замечено увеличение присутствия западной техники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, добавил Марочко.

Ранее российский артиллерист с позывным Джокер рассказал о блокировании подвоза боеприпасов для ВСУ первой танковой армией ВС РФ в Донбассе. Он отметил, что артиллерией наносятся удары в случае обнаружения новых маршрутов, по которым украинские войска доставляют снаряды и иные материально-технические средства.