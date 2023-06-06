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02:37, 6 июня 2023Экономика

Минфин заявил о работе банка БРИКС вне политики

Министр финансов РФ Силуанов заявил, что Новый банк развития БРИКС работает вне политики
Антон Силуанов

Антон Силуанов . Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), работает вне политики и удовлетворяет потребности акционеров, передает ТАСС.

По словам главы Минфина, ведомство продолжит взаимодействие с финансовой организацией, чтобы проектная и инвестиционная работа в России продолжалась, несмотря на санкции.

Силуанов отметил, что реализация новых проектов и завершение начатых является приоритетным направлением работы с НБР в России, для этого существуют свои механизмы.

Министр финансов добавил, что обсуждается новый функционал банка, в том числе возможность создания платежной системы BRICS Pay.

Ранее стало известно, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе текущего года. Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

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    Марина Совина
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