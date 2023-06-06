В Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в состав Совбеза ООН

МИД Белоруссии: неизбрание страны в Совбез ООН не снизит ее активность в организации

Неизбрание Белоруссии в состав Совета Безопасности (Совбеза) ООН не снизит активность республики в организации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) страны Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня», — прокомментировал итоги голосования Глаз.

Он также выразил благодарность всем странам, поддержавшим наделение Белоруссии статусом непостоянного члена Совбеза, и подчеркнул, что Минск продолжит продвигать инициативы, «которые давно известны в ООН».

По данным РИА Новости, Белоруссия уступила Словении на выборах непостоянных членов организации на 2024-2025 годы. Для получения статуса государству нужно набрать две трети голосов участвующих в голосовании государств или 128 голосов. За Словению проголосовали 153 страны, за Белоруссию — 38.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в саммите по целям устойчивого развития, который запланирован на сентябрь. Белорусский лидер заверил, что республика будет участвовать в саммите и активно содействовать его подготовке.