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16:53, 6 июня 2023Наука и техника

Обнаружен лучший биомаркер опасного рака печени

Cancer Research Communications: обнаружен специфичный для опасного рака печени биомаркер

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ученые Медицинского университета Южной Каролины обнаружили лучший биомаркер для определения опасного рака печени. Открытие позволит ускорить диагностику заболевания и улучшить прогноз пациента на выживание. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Research Communications.

Внутрипеченочная холангио-карцинома (ВПХ) — злокачественное новообразование, которое является подтипом второго по распространенности рака печени. Этот вид опухоли считается крайне агрессивным, а при позднем выявлении пятилетняя выживаемость статистически не превышает восьми процентов. При этом своевременная диагностика может помочь вылечиться 50 процентам заболевших.

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Однако до сих пор выявить этот вид рака считалось достаточно сложно, поскольку симптомы напоминают другие заболевания печени. Кроме того, существующие биомаркеры ВПХ не являются специфичными именно для этой болезни. Теперь специалисты определили в образцах тканей и крови пациентов уникальную молекулу, появляющуюся только при ВПХ. Эти изменения характерны для N-гликана — тип сахара, содержащийся в белках. Новый биомаркер поможет диагностировать рак печени только по анализам крови, без применения инвазивной биопсии.

Пока что объяснить точную причину формирования мутаций N-гликанов не удалось. В новых исследованиях планируется продолжить изучение этих сахаров, а также определить, какие белки связаны с изменениями N-гликанов и почему.

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    Елена Апазиди
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