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08:56, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ тактики «Карусель»

Марочко заявил, что ВСУ используют измененную тактику «Карусель» на сватовском направлении

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на сватовско-кременском направлении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют комбинированную тактику ведения огня с бронетехники, подвоза подкрепления и эвакуации личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко заявил об использовании ВСУ измененной тактики «Карусель» и отметил, что солдаты применяют бронетехнику не только для ведения огня, но и для перемещения личного состава. По его словам, после выработки боекомплекта в бронетранспортеры грузят раненых. Затем машина заправляется, пополняет боекомплект и отправляется на аналогичный круг.

Ранее Марочко заявил об увеличении западной артиллерии ВСУ. По его словам, в последнее время наблюдается увеличение присутствия зарубежной техники в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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    Марина Совина
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