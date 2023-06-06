Российская система ПВО сбила беспилотники «Фурия» и «Валькирия»

Минобороны: в зоне спецоперации системой ПВО уничтожены дроны «Фурия» в «Валькирия»

Российская система ПВО уничтожила беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека» в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Дроны были сбиты на южнодонецком направлении. Боевые действия на указанном участке линии боевого соприкосновения ведут военнослужащие группировки российских войск «Восток».

Помимо этого, Минобороны сообщило о сорванной попытке атаки украинских войск перейти в наступление на южнодонецком направлении. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на разных участках 17 танков, а также, а также несколько БМП и автомобилей.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении восьми танков Leopard, переданных Украине Западом. По данным министерства, это произошло в ходе попытки ВСУ прорвать оборону российских войск.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию с денацификацию Украины.