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12:43, 6 июня 2023Россия

Российская система ПВО сбила беспилотники «Фурия» и «Валькирия»

Минобороны: в зоне спецоперации системой ПВО уничтожены дроны «Фурия» в «Валькирия»

Фото: РИА Новости

Российская система ПВО уничтожила беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека» в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Дроны были сбиты на южнодонецком направлении. Боевые действия на указанном участке линии боевого соприкосновения ведут военнослужащие группировки российских войск «Восток».

Помимо этого, Минобороны сообщило о сорванной попытке атаки украинских войск перейти в наступление на южнодонецком направлении. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на разных участках 17 танков, а также, а также несколько БМП и автомобилей.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении восьми танков Leopard, переданных Украине Западом. По данным министерства, это произошло в ходе попытки ВСУ прорвать оборону российских войск.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию с денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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