В России выросла добыча угля

За пять месяцев добыча угля в России выросла чуть более чем на два процента год к году

Добыча угля в России по итогам пяти месяцев составила более 162 миллиона тонн, превысив показатели этого же периода прошлого года более чем на два процента. Экспорт составил 83 миллиона тонн, что выше показателя аналогичного периода 2022 года на 1,9 процента. Об этом сообщил замминистра энергетики России Сергей Мочальников на заседании комиссии Государственного Совета России по направлению «Энергетика» в Новокузнецке, передал ТАСС.

«Внутренний рынок — около 79 миллиона тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 года», — привел данные замминистра.

Ранее сообщалось, что, согласно расчетам Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с января по март 2023 года экспорт российского коксующегося (металлургического) угля вырос до 17,9 миллиона тонн. Отгрузки по железной дороге (включая поставки в порты) увеличились на 44 процента год к году. А в марте экспорт коксующегося угля увеличился сразу на 54 процента, до 4,9 миллиона тонн — благодаря росту добычи в Кузбассе.

Также ранее стало известно, что российский уголь начал терять покупателей в Азии, проигрывая конкуренцию более бюджетным аналогам из ЮАР и Колумбии. С 21 апреля по 12 мая энергетический уголь на базисе FOB Восточный упал в цене на 5 процентов, до 124,3 доллара за тонну. В то же время стоимость угля из ЮАР на базисе FOB Ричардс-Бэй рухнула на целых 19 процентов, до 107 долларов за тонну. Колумбийское сырье оказалось дешевле российского на 13,5 доллара.