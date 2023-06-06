Появились кадры с затопленным дворцом культуры в Новой Каховке

Опубликованы кадры с затопленным дворцом культуры в Новой Каховке после прорыва плотины

Появились кадры с дворцом культуры в Новой Каховке, который затопило после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых с высоты, видна площадь перед дворцом, которая полностью покрыта водой. На поверхности остались несколько объектов, в том числе верхушки кустов и памятник.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.