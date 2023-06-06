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15:15, 6 июня 2023Путешествия

Число летающих по России пассажиров достигло рекордного значения

Росавиация: число летающих по России пассажиров достигло рекордных 22,5 миллиона человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Число пассажиров, летающих по России, достигло максимального значения за последние 15 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

По данным ведомства, за период с января по апрель 2023 года показатели внутренних пассажирских авиаперевозок выросли к аналогичному периоду прошлого года на 15,5 процента или до 22,5 миллиона человек.

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Тем временем объем пассажирских перевозок из России за границу за первые четыре месяца 2023 года составил 6,3 миллиона человек. Это на 27,5 процента больше, чем в 2022 году, и на 54,3 процента меньше рекордного 2019-го. Отмечается, что тогда на долю международного авиасообщения у российских перевозчиков приходилось 40 процентов пассажиропотока, в 2023-м — 22 процента.

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    Фариза Бацазова
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