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00:47, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об истекшей в 1995 году гарантии сбитой над Донецком ракеты США

РИА Новости: срок действия гарантии сбитой над Донецком ракеты США HARM истек в 1995 году

Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Срок действия гарантии ракеты производства США AGM-88 HARM, сбитой над Донецком, истек в 1995 году, об этом стало известно РИА Новости.

Ракета упала в Ворошиловском районе города, на улице Артема вблизи центрального универмага.

Отмечается, что на обломках боеприпаса значится маркировка с гарантийным сроком, который истек 28 лет назад, 31 мая 1995 года.

Ранее, 5 июня, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за десять минут выпустили по Донецкой народной республике (ДНР) американские противорадиолокационные ракеты производства США AGM-88 HARM. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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    Марина Совина
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