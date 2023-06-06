Стало известно об истекшей в 1995 году гарантии сбитой над Донецком ракеты США

РИА Новости: срок действия гарантии сбитой над Донецком ракеты США HARM истек в 1995 году

Срок действия гарантии ракеты производства США AGM-88 HARM, сбитой над Донецком, истек в 1995 году, об этом стало известно РИА Новости.

Ракета упала в Ворошиловском районе города, на улице Артема вблизи центрального универмага.

Отмечается, что на обломках боеприпаса значится маркировка с гарантийным сроком, который истек 28 лет назад, 31 мая 1995 года.

Ранее, 5 июня, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за десять минут выпустили по Донецкой народной республике (ДНР) американские противорадиолокационные ракеты производства США AGM-88 HARM. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

