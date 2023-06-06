Экспортную монополию «Газпрома» захотели ограничить

«Ъ»: НОВАТЭК поднял вопрос отмены экспортной монополии «Газпрома»

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предлагает изменить закон об экспорте природного газа, чтобы стимулировать производство сжиженного природного газа (СПГ) в России. По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, речь идет о новой попытке ограничить экспортную монополию «Газпрома».

В настоящее время право на экспорт СПГ есть только у «Газпрома» и госкомпаний, которые реализуют проекты по сжижению газа с морских месторождений или в рамках соглашения о разделе продукции. «Сейчас экспорт газа в России разрешен компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ», — объяснил Михельсон. В связи с этим необходимо разрешить другим производителям, например НОВАТЭКу, экспортировать СПГ, даже если газ поставляется через транспортную систему «Газпрома». По словам главы НОВАТЭКа, поправки в законодательство очень важны для проекта компании «Мурманский СПГ».

Михельсон поднял этот вопрос на фоне возникновения проблем у конкурента с отгрузками СПГ в Европу. Речь идет о проекте «Криогаз-Высоцк» (совместное предприятие НОВАТЭКа с Газпромбанком) на Балтийском море, он не привязан к конкретным месторождениям и получает газ из единой системы газоснабжения. По этому проекту НОВАТЭК вынужден поставлять СПГ на экспорт через комиссионный договор с «Газпром экспортом». Однако у «Газпром экспорта» возникли проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что стало проблемой НОВАТЭКа, пояснил глава компании. «Поэтому надо изменить закон, чтобы и такие производства имели право экспорта», — заключил он.

Эксперты считают, что отмена монополии на экспорт газа может быть выгодна всем независимым производителям топлива. Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отметил, что в случае изменения закона подобная «либерализация» может привести к выравниванию налоговых условий по размеру налога на добычу газа (у независимых производителей он существенно ниже), «ведь если нет привязки к конкретному месторождению, значит, нет и необходимости предоставлять льготы».

Проблемы «Газпром экспорта» с отгрузками СПГ в Европу связаны с иском немецкой Uniper, в результате которого счета компании в Люксембурге были арестованы. По этой причине финская Gasum в апреле могла прекратить забирать свои грузы с «Криогаз-Высоцка».