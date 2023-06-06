В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщила, что спецслужбам республики удалось задержать более 30 человек, которых подозревают в подготовке государственного переворота, сообщает РИА Новости.

«Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общее количество заговорщиков превышает сто человек. Более 30 из них были задержаны в понедельник, 5 июня. В ходе допроса они признали свою вину и дали признательные показания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии. По его словам, Россия внимательно следит за развитием событий.