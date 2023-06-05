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12:15, 5 июня 2023Бывший СССР

В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

Представитель Кремля Песков назвал тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии. Его слова передает ТАСС.

«Безусловно, такие очень тревожные новости поступают. Поэтому мы внимательно отслеживаем эти новости», — заявил он. Песков добавил, что в настоящее время не располагает какой-то более детальной информацией.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал группу лиц, подозреваемую в попытке госпереворота. По информации портала 24.kg, задержанные готовились захватить власть насильственным путем. При этом их имена не назывались.

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    Кристина Есикова
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