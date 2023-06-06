В России выпустили рекордный объем мусорных облигаций

«Ведомости»: объем размещения мусорных облигаций на Мосбирже в мае стал рекордным за год

По итогам прошедшего мая на Мосбирже объем новых размещений высокодоходных облигаций (ВДО), которые еще называются мусорными (junk), достиг 6,6 миллиарда рублей, что стало рекордом с марта 2022 года. Об этом со ссылкой на расчеты инвестиционной компании «Иволга капитал» пишут «Ведомости».

Такое название бумаги носят из-за высокого уровня дохода и сравнимого уровня риска. В мировой практике мусорными считаются бонды с рейтингом от главных рейтинговых агентств ниже инвестиционного уровня.

В России формальных критериев отнесения к ВДО не существует, но эксперты считают таковыми облигации, чей доход превышает ключевую ставку (7,5 процента по состоянию на 6 июня) как минимум на пять процентных пунктов.

В апреле совокупный объем такого выпуска составил 4,2 миллиарда рублей, то есть майский показатель превысил его в 1,5 раза. Рекорд связан с выпуском девелопера Legenda, на который пришлось 45 процентов от общей стоимости мусорных бондов.

Главный аналитик «Иволга капитал» Марк Савиченко считает, что если не случится стрессовых событий, то по итогам года объем ВДО достигнет 60-65 миллиардов рублей, что станет максимумом за всю историю размещений. В свою очередь член совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Илья Винокуров полагает, что причиной такой тенденции стал приток на биржу средств от физических лиц, которые менее опытны и более склонны к риску.

В апреле Мосбиржа сообщила о резком росте попыток дестабилизации котировок малоликвидных акций. Речь идет о том, что стоимость ценных бумаг разгоняется искусственно, после чего их скупают неопытные участники торгов и теряют деньги.