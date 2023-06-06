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13:56, 6 июня 2023Бывший СССР

Уровень воды в Каховском водохранилище подняли незадолго до затопления

Theia-land: уровень воды в Каховском водохранилище подняли до 17,5 м незадолго до прорыва
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Уровень воды в Каховском водохранилище подняли с 14 до 17,5 метра незадолго до прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и затопления. Об этом стало известно из данных французского мониторингового портала Theia-land.

Согласно графику, размещенному на портале, в марте уровень воды в водохранилище сохранялся на отметке 14,6 метра. За следующие два месяца он начал подниматься и к 21 июня достиг 17,5 метра, после чего опустился до 17,3.

Этот факт является косвенным подтверждением того, что Запорожский гидроузел с марта начал массированный сброс воды, значительно повысив уровень Каховского водохранилища.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что угрозы для жизни людей нет. По его словам, сотрудники МЧС и власти контролируют ситуацию.

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    Виктория Кондратьева
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