Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ

Валерий Карпин назвал четвертое место «Ростова» в РПЛ самым положительным моментом сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит ТАСС.

Специалист пояснил, что для «Ростова» — это выход на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Для меня как для тренера то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все», — добавил он.

В тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2022/2023 вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре. Футболисты ЦСКА закрепились на второй строчке благодаря победе в заключительном туре над «Ростовом».

Карпин возглавил ростовскую команду в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

